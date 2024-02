Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld Noch freie Plätze für Ferienfreizeiten

Vom 25. bis zum 29. März können Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 26 Jahren bei einer Mitmachfreizeit zum Thema „Zeit für mich“ dabei sein. Die Teilnehmer fahren dazu in ein Selbstversorgerhaus in die Eifel. Vorab steht ein Vorbereitungstreffen am Sonntag, 25. Februar, an. Für alle bis 21 Jahre kostet die Teilnahme insgesamt 90 Euro. Ältere zahlen 125 Euro.