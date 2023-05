Langenfeld Sportentwicklung Freibad wird wohl am 3. Juni geöffnet

Für Langenfelder, die nicht vereinsgebunden einfach mal Sport an der frischen Luft machen wollen, öffnet sich in wenigen Wochen die Sportbox im Freizeitpark Langfort. In vier Schubladen hält die Box Materialen wie Bänder, Pylonen, Springseile, Battle Ropes (Trainingsseile), Kettlebells (Gewichte) und eine Koordinationsleiter bereit. „Dann können sich die Bürger über eine App anmelden und die Box mit ihrem Handy öffnen“, berichtet Bastian Köchling vom Sportbüro. Die Box werde mit Solarenergie betrieben. Die vierte Schublade werde vom Kooperationspartner, der SGL, befüllt. Betreut werde die Sportbox nicht. Wer sich Material ausleihe, müsse damit verantwortungsvoll umgehen. Aber die Nutzer seien ja registriert, so Köchling. Die Sportbox werde durch den Deutschen Olympischen Sportbund gefördert.