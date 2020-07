Freibad Langenfeld : Freibad ist weiterhin gratis

Coronabedingt war am Dienstag viel Platz und Abstand im Freibad in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Eintritt ins Freibad ist vorerst weiter gratis. Doch trotz der corona-bedingten Beschränkung auf jeweils maximal 500 Besucher vormittags und nachmittags war am Dienstag reichlich Platz.

In den fünf Stunden vor der Reinigungspause (13 bis 14.30 Uhr) tummelten sich dort 162 Badegäste, danach waren es 297. Laut Kristin Erven-Hoppe vom Bäderbetreiber Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) halten sich die Gäste bislang vorbildlich an die Bestimmungen. Im vierfach längsgeteilten Sportbecken ist gegen die Uhrzeigerrichtung zu schwimmen. Wegen des Übertragungsrisikos durch Aerosole sind im Nichtschwimmerbecken die Wassersprudler aus und die Riesenrutsche gesperrt. Ein vorab online gebuchtes Ticket als Ausdruck oder auf dem Smartphone ist für Besucher Pflicht. Wegen des noch nicht eingerichteten Bezahlsystems ist der Eintritt frei, in Kürze wird er 3,60, ermäßigt 1,80 Euro betragen.