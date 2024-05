Freibadsaison 2024 Die heißen Tag können kommen

Am 17.September war Schluss und die Freibadsaison 2023 in Langenfeld beendet. Damit war das Bad länger geöffnet als viele andere und so kamen zum Ende der Saison Menschen aus der ganzen Umgebung nach Langenfeld, um das kühle Nass zu genießen. „Wir sind immer recht flexibel, was das Ende der Freibadsaison angeht, und machen es vom Wetter abhängig, wann wir schließen. Teilweise müssen wir auch abwägen: Lohnt es sich für tolle Tage am Wochenende auch