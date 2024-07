Frauen-Film-Forum Langenfeld Frauenfilm im Rex-Kino: „May December“

(og) Das Frauen-Film-Forum zeigt am Mittwoch, 17. Juli, 20 Uhr, die Komödie „May December“ im Langenfelder Rex-Kino. Der Eintritt kostet acht Euro, inklusive ein Glas Sekt oder Selters. In der Komödie geht es um das skandalumwitterte Ehepaar Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) und ihren Ehemann Joe (Charles Melton). Sie bereiten sich auf das Ende der Highschool-Zeit ihrer Zwillinge vor. Kurz vor ihrem Abschluss kommt die berühmte und beliebte Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Berry (Natalie Portman), um die Familie zu besuchen und einige Zeit mit ihnen zu verbringen, da ihr nächstes Projekt auf Gracies Leben basiert und sie die Vergangenheit und die Entscheidungen für ihre Rolle besser verstehen möchte. Ihre Ankunft beginnt das Paar zu erschüttern und zwingt sie dazu, sich mit den Realitäten des Lebens in einem künftig leeren Nest und einem deutlichen Altersunterschied auseinanderzusetzen. Das Frauen-Film-Forum ist eine Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsstellen in Langenfeld und Monheim sowie der Schauplatz GmbH. Unter www.schauplatz.de können Online-Tickets erworben werden oder zu den Öffnungszeiten direkt im Kino an der Hauptstraße 122.