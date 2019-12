Langenfeld Frauenchor : Frauenchor rockt die Stadthalle

Langenfeld Das junge Streichorchester „Concertino“ aus Leverkusen begeistert die Zuhörer.

(og) Mit dem schwungvollen Stück „Clap your hands and sing Hallelujah!“ hat der Frauenchor Langenfeld seine Zuhörer in der ausverkauften Stadthalle gleich in Stimmung gebracht. Unter dem Motto „Lieder und Geschichten zur Weihnachtszeit“ präsentierten die Frauen „Lieder und Geschichten zur Weihnachtszeit“. Das neue Konzept, nummerierte Eintrittskarten zu vergeben, habe sich bewährt, teilen die Schriftführerinnen Angelika Ulrich und Karin Willeitner mit.