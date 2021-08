Vereine : Frauenchor gibt wieder ein Konzert

Langenfeld Das erste Mal nach über 20 Monaten stehen die Mitglieder des Langenfelder Frauenchores mit genügend Abstand auf und vor der Bühne endlich wieder zusammen. Rund 60 Zuhörer lauschen den fröhlichen Klängen im Freizeitpark.

Das erste Mal nach über 20 Monaten stehen die Mitglieder des Langenfelder Frauenchores mit genügend Abstand auf und vor der Bühne endlich wieder zusammen. Sie singen und hören sich nicht wie bislang über die Lautsprecher ihrer Laptops und Tablets, sondern aus unmittelbarer Nähe. Ungewöhnlich nach der langen Zeit in der gesanglichen Zwangspause und mutig, sagt die Chorleiterin. „Einiges mussten wir wieder neu lernen nach der langen Zeit“, sagt Rübben-Laux. „Wir haben seit eineinhalb Jahren nicht mehr öffentlich gesungen. Ich habe den Chor in dieser Zeit auch nicht gehört, zumindest nicht in voller Stärke und immer nur über den Computer. Also ist alles, was wir heute hier machen, ein wenig risikobehaftet.“ Die Damen im Chor lachen. Das Publikum freut sich mit ihnen. Sie erwarten nichts. Sie genießen nur. Doch glücklicherweise sind die Damen so versiert, dass sie ihr Programm trotz der langen Bühnenabstinenz professionell abspulen können, wenn auch diesmal, möglicherweise mit einer größeren Portion Aufregung und Freude, als in den Jahren zuvor. Für diesen besonderen Anlass und um das langersehnte Comeback zu feiern, erklärt die Chorleiterin, „haben wir heute nur fröhliche Stücke im Repertoire, denn wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder ran dürfen.“ Ein bunter Strauß an bekannten und beliebten Chorliedern, Stücke von der kölschen Mundartband „Höhner“ oder Werke aus dem Musical „Elisabeth“ sind ebenfalls eingeflochten. Und es tut gut, den für lange Zeit verstummten Chor wieder auf der Bühne zu erleben. Hoffnung, dass nun langsam die Normalität einkehrt und Zuversicht, dass das nächste Chorkonzert nicht mehr so lange auf sich warten lässt, keimen auf.