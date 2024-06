Gleichstellung im Kreis Mettmann Frauen wollen mehr Frauen in der Berufsfeuerwehr

Der Anteil der Feuerwehrkräfte in Berufsfeuerwehren beträgt bundesweit etwas mehr als 35.000, in Werksfeuerwehren etwas mehr als 34.000, 995 Frauen sind in der Berufsfeuerwehr zu finden. Während der Anteil der Freiwilligen Feuerwehrfrauen 10,8 Prozent beträgt, sind es bei den Berufsfeuerwehrfrauen nur etwa 2,77 Prozent, teilt Kraft mit. So stehe es in der Statistik des Feuerwehrverbands.