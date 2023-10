Langenfeld Die erste Frauen-Messe vom Frauen-Netzwerk

„Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer!“ Dieser ermutigende Imperativ der Schriftstellerin Nora Ephron könnte das Motto der ersten Frauenmesse sein, die am 28. Oktober in Langenfeld stattfindet. Organisiert wird sie vom Frauennetzwerk Fachwerk, einem Zusammenschluss von Unternehmerinnen und selbstständig tätigen Frauen in Langenfeld und Umgebung. „Aus Anlass des Stadtjubiläums haben wir uns entschieden, als Verein auch einen Beitrag zu leisten“, berichtet Organisatorin Miriam Schmidt. Immerhin war die Stadt in Gestalt der ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten Diana Skrotzki auch Geburtshelferin bei der Entstehung des Netzwerks. Nachdem man schon in der Vergangenheit Open-House-Events mit Vorträgen und auswärtigen Gästen abgehalten habe, werden sich Ende Oktober nun die Mitglieder des Netzwerks auf einer Mini-Messe präsentierten. 40 Ausstellerinnen werden ihre Stände im Schützenvereinsheim Langfort, Langforter Straße 68, aufbauen. Man könnte es fast als eine Markierung einer Männerdomäne verstehen. „Die Stadthalle konnten wir uns schlicht nicht leisten“, klärt Schmidt auf.