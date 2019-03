Langenfeld: Frauen üben, sich zu wehren

Langenfeld Ein zweitägiger Wen-Do-Kursus von Volkshochschule und Gleichstellungsstelle hatte Teilnehmerinnen zwischen 16 und 70 Jahren.

Immer wieder werden Frauen belästigt, bedroht und/oder geschlagen. Zusätzlich zur Verletzung bleibt ein Gefühl der Hilflosigkeit, Ohnmacht und Wut. Um in heiklen Situationen selbstsicherer aufzutreten, ist zum Beispiel die Teilnahme an einem Wen-Do-Kursus sehr hilfreich. Einen solchen hatten jetzt anlässlich des Weltfrauentags die städtische Gleichstellungsbeauftragte Diana Skrotzki und die Volkshochschule gemeinsam organisiert.

Wen-Do , in den 70er-Jahren von Frauen entwickelt, bedeutet „der Weg der Frauen“. Kein Kampfsport, sondern eine ganzheitliche Antwort auf alltägliche Gewalt, setzt bei Stärken der Frau an.

Unabhängig von Alter und körperlicher Verfassung üben die Teilnehmerinnen an zwei Tagen vielfältige Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstechniken. So trainieren sie, sich bei körperlichen Angriffen zu wehren und auch subtilen und verbalen Grenzverletzungen nicht sprach- und hilflos ausgeliefert zu sein. Es ist jede Generation vertreten. „Das passt super zusammen“, findet Berg. „Die Techniken, die wir anwenden, sind nicht altersgebunden, sondern können von jeder Frau angewendet werden.“

Selbstverteidigungskursus in der Stadtbücherei : So können sich Frauen wehren

Dabei geht es in dem Kursus nicht ausschließlich um die klassischen Befreiungstechniken in einer körperlichen Auseinandersetzung. Auch Rollenspiele und mentales Training stehen aus dem Programm. Mut- und Wutpunkt in Zusammenspiel mit dem Einsatz des Gehirns sind in einer beängstigenden Situation besonders wichtig. Dieses Zusammenspiel erlernen die Teilnehmerinnen, um in Situationen bestimmt und entschlossen handeln zu können.