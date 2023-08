Tödlicher Unfall in Langenfeld Fahranfänger trifft keine Schuld

Es ist schon fast dunkel. Eine 52 Jahre alte Monheimerin will am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr die Theodor-Heuss-Straße überqueren. Sie kommt von der Richrather Straße und will in der Verlängerung auf die Solinger Straße, Richtung Langenfelder Innenstadt. Sie hat die Theodor-Heuss-Straße bei Rot überquert, werden Passanten später der Polizei sagen. Während sie über die Straße geht, kommt aus ihrer Sicht von rechts ein BMW-Fahrer. Seine Ampel soll Grün gezeigt haben. Er will Richtung Hardt, sieht die Frau zu spät und erfasst sie. Der BMW des 19-jährigen Autofahrers – ebenfalls ein Monheimer – schleift die Frau noch ein Stück weit mit, berichtet Feuerwehrsprecher Jörg Ummelmann.