Einbruch Langenfeld Frau treibt Einbrecher in die Flucht

(og) Bargeld und einen Autoschlüssel hat ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag, 7. November, in einem Reihenhaus an der Parkstraße erbeutet. Laut Polizeibericht hörte die Bewohnerin gegen 2.10 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss. Als sie herunter ging, überraschte sie einen unbekannten Tatverdächtigen, der laut Polizeibericht die Haustür aufgehebelt hatte. Der Mann flüchtete in Richtung Sportpark Landwehr. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Einbrecher soll ungefähr 1,80 Meter groß, kräftig und vermummt gewesen sein. Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover und eine Kappe. Die Nahbereichsfahndung mit Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02173 288-6310. Auch für einen Einbruch in das Jugendzentrum an der Fröbelstraße zwischen Freitagabend, 3. November, und Montagmorgen, 6. November, sucht sie Zeugen.