Zeugen gesucht : Frau in Grün verursacht Sturz

Langenfeld Der Radler verletzte sich bei dem Fall schwer an der Hüfte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

() Am Donnerstagmittag ist gegen 12.30 Uhr an der Grünstraße in Langenfeld ein Radfahrer gestürzt. Der Mann machte ein Vollbremsung, um nicht mit einer Fußgängerin zu kollidieren, teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Hausnummer 40 überquerte die schlanke, etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau mit schulterlangem mittel bis dunkelblondem Haar plötzlich die Straße. Die Frau im langen, olivfarbenen Kleid mit dunklem Rucksack entfernte sich, ohne dem Radfahrer zu helfen oder ihre Personalien zu hinterlassen. Der Radler verletzte sich bei dem Fall schwer an der Hüfte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.