Vorfall in Langenfeld Frau durch Stiche lebensgefährlich verletzt – Ehemann festgenommen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Langenfeld (Kreis Mettmann) ist der Ehemann einer lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen festgenommen worden. Die Frau sei am Freitagmorgen aktuellen Erkenntnissen nach mutmaßlich durch mehrere Messerstiche verletzt worden und schwebe nach derzeitigem Kenntnisstand nach wie vor in Lebensgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mit.