Langenfeld : Spitzen-Cappuccino vom Coiffeur

Langenfeld Franco Vicari hat seinen Salon verkleinert und ein Café mit sizilianischen Leckereien aufgemacht.

Unsere Nachbarn in Holland und Frankreich machen es uns schon lange vor: das Café im Möbelladen, im Antiquitäten- oder im Blumengeschäft oder in der Boutique. Jetzt hat sich auch Franco Vicari, seit 19 Jahren Friseur in Langenfelds Stadtmitte, zu einem ähnlichen Schritt entschlossen. Er hat seinen Friseur-Salon an der Kurt-Schumacher-Straße verkleinert und nebenan ein schickes sizilianisches Café eröffnet. „Ein Träumchen, das ich schon lange hege“, sagt er. „Nur es fehlte bisher immer die entsprechende Lokalität.“