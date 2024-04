Konzert Langenfeld Fox and Flowers jazzen im Schaustall

(og) Ein Wohlfühlkonzert der besonderen Art gibt es am Samstag, 13. April, ab 20 Uhr im Langenfelder Schaustall (Winkelsweg 38) mit Fox and Flowers. Vier Musiker und Musikerinnen gastieren, deren Gesichter dem Publikum teilweise mehr als vertraut erscheinen werden. Urs Fuchs, der schon mit zahlreichen anderen Formationen auftrat (etwa mit Farfarello, Talking Water oder Zebra Sommerwind), ist Musiker, Komponist und Produzent. Diesmal am Kontrabass bringt er Familie mit. Elena Fuchs ist mehrfach ausgezeichnete Sängerin im Genre Jazz-Pop. Komplettiert wird das Quartett mit Peter Funda und Matthias Jung. Gespielt werden sowohl Eigenkompositionen als auch individuell gecoverte Songs. Urs Fuchs hat übrigens eine lange Langenfeld-Geschichte: „In meinem ersten Job habe ich damals als Erzieher im LKH gearbeitet, habe auch mal in Langenfeld gewohnt und den Schauplatz-Geschäftsführer Georg Huff kenne ich schon lange wegen der Konzerte“. So wird Urs Fuchs nicht nur zum Glückskonzert am Freitag, den 13. April, mit Fox and Flowers in Langenfeld zu Gast sein, sondern auch am 15. Juni mit Farfarello und Wildes Holz im Schauplatz. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, online (www.schauplatz.de) sowie an der Abendkasse.