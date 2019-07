Lokale Kultur : Langenfeld zeigt Fotos von Hollywood-Diven

Langenfeld Im Stadtmuseum eröffnet eine Ausstellung mit Bildern von Audrey Hepburn und Liz Taylor.

1950 fotografierte Bob Willoughby erstmals die damals 18-jährige Liz. In den folgenden 15 Jahren begleitete er sie auf ihrem Weg vom Jugendstar zur Hollywood-Ikone. Neben offiziellen Glamouraufnahmen entstand eine Vielzahl privater Fotos der Schauspielerin, so etwa von ihrer Hochzeit mit Eddie Fischer und Fotos aus den Drehpausen am Set. Willoughby schuf vielschichtige Fotografien, die Liz Taylor erotisch und glamourös, verträumt und verspielt, albern, selbstironisch und ernsthaft in die Arbeit vertieft zeigen. Ihre blauen Augen werden zu einem Markenzeichen, und schnell ereilte sie der Ruf, eine der schönsten Frauen der Welt zu sein.