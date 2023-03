Langenfeld gegen Alltagsrassismus Erinnerung an Syrien vor dem Krieg

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die in diesem Jahr vom 20. März bis zum 2. April stattfinden, lädt die Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus des Kreises Mettmann auch zu einer Veranstaltung in Langenfeld ein: Der Fotojournalist und Islamwissenschaftler Lutz Jäkel veranstaltet im Schaustall (Winkelsweg 38) eine Live-Reportage zum Thema „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“. Die Beratungsstelle verspricht „eine Reise in das bunte und vielfältige Syrien, wie es vor dem Krieg war“. Lutz Jäkels live moderierte Multimedia-Reportage soll einen Einblick in die Einzigartigkeit der Region geben, mit „herzlichen Begegnungen, kultureller Fülle und einem friedlichen Miteinander der Religionen und Ethnien“. Sie findet am Dienstag, 21. März, um 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.