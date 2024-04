Langenfeld Wirtschaftsförderung „Frühschicht“ informiert über Einsatzmöglichkeiten von KI

„Frühschicht“ heißt das noch junge Format eines Netzwerktreffens, das die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld im vergangenen Herbst ins Leben gerufen hat. Es ist so früh morgens angesetzt, damit es nicht mit Terminen kollidieren kann, sagt Thomas Zacharias. Bei „Brötchen und Bohnenkaffee“ sollen die Unternehmer und Unternehmerinnen miteinander ins Gespräch kommen. Am Dienstagmorgen informierte Tanja Bettermann in einem Impuls-Vortrag über das Mittelstand-Digital Zentrum Rheinland, eines von 27 Zentren in Deutschland, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen – kostenfrei und anbieterneutral.