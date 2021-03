Langenfeld : Ausgewichen: Ford prallt gegen Kübel

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der einen selbst bemalten blauen Helm trug. Er hat Fahrerflucht begangen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld (elm) Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzstraße ein Beinahe- Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer. Gegen 16.05 Uhr kam einem 57-jährigen Düsseldorfer, der mit seinem Ford Transit über die Kreuzstraße in Richtung Schulstraße fuhr, plötzlich von rechts ein Motorradfahrer über den Gehweg entgegen und fuhr auf die Straße.

