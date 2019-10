Tipp : Fontane-Abend in der Stadtbibliothek

Langenfeld Georg Adler hält am Dienstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, einen Vortrag über den Schöpfer von „Effi Briest“.

2019 ist Fontane-Jahr. Zum 200. Geburtstag des Meisters der Novelle und des realistischen Romans („Effi Briest“, „Frau Jenny Treibel“, „Der Stechlin“) hält Georg Adler am Dienstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, einen Vortrag in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131. „So spendet Segen noch immer die Hand“ ist die Hommage an den Schriftsteller, Kriegsberichterstatter und Theaterkritiker (1819-1898) betitelt. Seine dichterische Laufbahn begann Fontane um 1850 mit Lyrik und Balladen. Einige der berühmtesten („Herr von Ribbeck“, „John Maynard“, „Archibald Douglas“) stehen im Mittelpunkt des Abends. Georg Adler stellt aber auch die Erzählkunst Fontanes in dessen Wanderungen durch die märkische Heimat, in Briefen und Romanauszügen vor. Der Eintritt kostet 5 Euro.