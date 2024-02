Langenfeld /Monheim Förderzentrum-Süd soll Mosaik-Schule heißen

Das Mosaik symbolisiere zugleich die Einzigartigkeit jedes Teilchens und ihr harmonisches Zusammenspiel, um ein Bild entstehen zu lassen, heißt es in der Begründung. Außerdem stehe der Name für den pädagogischen Grundkonsens der Schule, der wissenschaftliche Erkenntnisse, pädagogische Erfahrungen und innovative Ideen und Wertehaltungen vereine. Dabei erinnerten die Bemühungen, die schulischen Bedingungen an die individuellen Bedürfnisse des Schülers anzupassen, an den Prozess des Mosaiklegens. Nicht zuletzt bilde das künstlerische Gestalten einen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit. Das Erstellen von Bildern und Skulpturen helfe, Ordnung in das selbst empfundene Gefühlschaos zu bringen. Als das Förderzentrum 2016 gegründet wurde, führte es zunächst die Bezeichnung „Förderzentrum Süd“: Davon fühlten sich die Schüler aber diskriminiert, so kam auch keine Identifikation mit der Schule zustande. Jetzt hat eine Wahlkommission den Namen „Mosaik“ ausgewählt. Der Kreistag des Kreises Mettmann – der Kreis ist Schulträger – soll dem Vorschlag am 21. März zustimmen.