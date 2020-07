St.-Martinus-Krankenhaus : Schluckbeschwerden können tödlich sein

Info

Foto: RP/Firma

Die funktionelle endoskopische Schluck-Untersuchung (FEES) ist ein Verfahren der Dysphagiediagnostik.Eine aktuell in „Neurological Research and Practice“ publizierte Studie untersuchte an 23 Zentren in Deutschland und in der Schweiz die Sicherheit der FEES sowie ihren Einfluss auf die Therapie von Patienten mit Schluckstörungen.

Im Ergebnis zeigte sich zum einen, dass die FEES eine sehr sichere und verträgliche Methode der Dysphagiediagnostik ist.

Die Studie zeigte zudem, dass die FEES in mehr als der Hälfte der Fälle einen direkten Einfluss auf das Ernährungsmanagement des Patienten hatte. So konnten mehr als 40 Prozent der Patienten nach der FEES eine liberalere Kostform erhalten. Bei mehr als 15% war der Wechsel von einer künstlichen Ernährung (Magensonde) zu einer oralen Kost möglich.