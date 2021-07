Stadtmuseum : Förderverein lädt zur Führung durch den Kotten ein

Langenfeld Die nächste Führung durch den Schalenschneider-Kotten im Langenfelder Volksgarten startet am Sonntag, 1. August, um 11 Uhr. Während der etwa einstündigen Veranstaltung veranschaulicht Wolfgang Jumpertz vom Förderverein Stadtmuseum das in der Region traditionsreiche Handwerk des Heft- und Schalenschneiders.

(og) Die historischen Gerätschaften und Verfahrensweisen der Produktion von Handstücken für unterschiedliche Messer und Schneidwerkzeuge werden Schritt für Schritt und aus erster Hand erläutert. Die Führung wird von einem 15-minütigen Film begleitet, der den Kotten, der ursprünglich im Stadtteil Wiescheid stand, noch in seinem regulären Betrieb zeigt. Interessierte jedes Alters, Kinder und Familien sind bei der Führung willkommen. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 30. Juli, 12 Uhr erforderlich – per E-Mail an stadtmuseum@langenfeld.de oder telefonisch unter 02173 794 4410.