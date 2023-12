Wasserburg Haus Graven Förderverein feiert den Advent mit viel Musik

(og) Bereits zum rlfteen Mal veranstaltet der Förderverein Wasserburg Haus Graven eine vorweihnachtliche Feier im Burghof. In diesem Jahr findet sie am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, statt. „Der Verein verzichtet auf die bei Weihnachtsmärkten sonst üblichen Verkaufsstände, da es in den Wochen zuvor in Langenfeld und Umgebung bereits zahlreiche Gelegenheiten zum Einkauf von Weihnachtsgeschenken gegeben hat“, sagt Lothar Marienhagen, Vorsitzender des Förderveriens Wasserburg Haus Graven. Vielmehr solle unmittelbar vor dem Weihnachtsfest eine besinnliche und stimmungsvolle Atmosphäre im historischen Ambiente der Wasserburg geschaffen werden. Auf der Bühne im Innenhof der Burg gibt es ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das von Langenfelder Chören und Musikgruppen gestaltet wird. Den Start macht um 11 Uhr der Langenfelder Kinder- und Jugendchor. Ab 12 Uhr macht die „Youngster Band“ der Musikschule Langenfeld Musik. Das Blasorchester „Sounds of LA“ der Musikschule Langenfeld steht um 13 Uhr auf der Bühne und ab 14 Uhr wird der Besuch des Nikolaus erwartet. Parallel geht es weiter mit frohlockenden Tönen und der „S(w)inging Family” Langenfeld. Der Chor „Voice Art Langenfeld“ singt ab 15 Uhr und um 16 Uhr sorgt das Blasorchester „Langenfelder Stadtmusikanten“ für laute und leise Töne. Der Spielmannszug der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath kommt zuletzt. Er spielt von 17 bis 18 Uhr, bis zum Ende der Veranstaltung.