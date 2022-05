Förderverein LVR-Klinik Langenfeld : Förderverein der LVR-Klinik ist für Erhalt von Kultur

Langenfeld Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung der Rheinischen Kliniken Langenfeld haben sich alle Vorstandsmitglieder zu einer weiteren Amtszeit bereit erklärt. Auch die Ziele bleiben.

(og) Die Sanierung der Klinikkirche und die Errichtung eines Museums stehen dabei im Mittelpunkt. Nach jetzigem Stand wurden noch nicht alle Fördertöpfe für die Kirchensanierung erschlossen. In allen Belangen steht der Förderverein in regem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden der LVR-Klinik Langenfeld, Stefan Thewes. Aktuell liegt die Priorität auf der Unterstützung der Partnerklinik Kulparkov in der Ukraine.