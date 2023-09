Antragsfrist läuft Langenfeld bezuschusst E-Lastenräder mit bis zu 1000 Euro

Langenfeld · Die Stadt will den Umstieg vom Auto aufs Rad fördern auch für solche Fahrten, bei denen größere Einkaufsmengen, Sperrgut oder Kinder transportiert werden müssen. Und so kommt man laut Amt an die Fördersumme.

01.09.2023, 18:58 Uhr

Lastenradler unterwegs. Foto: dpa/Sina Schuldt

Langenfelder, die sich ein Elektro-Lastenrad anschaffen wollen, sollten sich mit der Auswahl sputen, falls sie einen Zuschuss der Stadt einstreichen wollen: Das Zeitfenster für Anträge ist nur im September geöffnet. Wie das städtische Verkehrsamt mitteilt, wird der Kauf eines neuen E-Lastenrads mit 20 Prozent des Kaufpreises bezuschusst, maximal mit 1000 Euro. Die Stadt will damit den Umstieg vom Auto aufs Rad fördern auch für solche Fahrten, bei denen größere Einkaufsmengen, Sperrgut oder Kinder transportiert werden müssen. Und so kommt man laut Amt an die Fördersumme: Im Fachhandel ein Angebot für das E-Lastenrad der eigenen Wahl einholen; das Angebot zusammen mit dem Förderantrag der Stadt einreichen; den Bewilligungsbescheid abwarten; erst dann das E-Lastenrad kaufen; den Kaufvertrag bei der Stadt einreichen; den Zuschuss erhalten. Nach dem Auftakt im März handelt es sich um die zweite Förderrunde. Wie viele Lastenrad-Zuschüsse das Stadtbudget insgesamt hergibt, teilte die Verwaltung nicht mit. Anträge können bis 30. September 2023 per Mail oder postalisch gestellt werden. Alle Infos unter https://www.langenfeld.de/Startseite/Wirtschaft-und-Umwelt/Umwelt-und-Klimaschutz/Foerderprogramme.htm/Seiten/Foerderprogramm-E-Lastenrad.html?

(gut)