Künstlergruppe Falter : Münchener Autorin liest in Langenfeld

Langenfeld Nach den erneuten Lockerungen der Corona-Bestimmungen, hat sich die Künstlergruppe Falter entschlossen ihre Veranstaltungsreihe „Das grüne Sofa“ wieder ins Leben zu rufen.

(og) Veranstaltungen und Lesungen in den Galerieräumen der Falter-Gruppe im ersten Obergeschoss des Marktkarrees an der Solinger Straße 20 werden deshalb starten. Am Dienstag, 13. Juli, liest die Autorín Gigi Louisoder aus ihren Krimigeschichten. Sie nimmt um 19 Uhr auf dem Das „Grünen Sofa“ der Langenfelder Künstlergruppe Falter Platz. Der Eintritt ist frei. Gigi Louisoder, wurde in Tegernsee geboren und ist in München aufgewachsen. Ihr Abitur absolvierte sie im Internat Schule Schloss Salem. Es folgte eine Ausbildung zur Redakteurin bei Münchener Zeitungen. Sie erhielt den Bayerischen Filmförderungspreis für das Drehbuch „Volltreffer“.