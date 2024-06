Vereinsleben in Langenfeld Förderer des SC Reusrath richten Helferfest aus

Da der SC Germania Reusrath neben den vier Seniorenmannschaften mittlerweile auf 19 Jugendmannschaften angewachsen sei, habe ein erhöhter Bedarf an diesen speziellen Toren bestanden, so der Verein weiter. Da die Tore qualitativ hochwertig sein sollten, um eine lange Zeit genutzt werden zu können, standen für den Verein Kosten im hohen vierstelligen Bereich an. „Für einen kleinen Dorfverein eine sehr große Last“, berichtet der Verein der Freunde und Förderer.