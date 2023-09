Nach Regenfäallen im Kaiserbusch Flutmulde Kaiserbusch funktioniert nicht

Bürgermeister Frank Schneider war wenige Minuten nach der Feuerwehr vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen und der Anwohnerschaft Rede und Antwort zu stehen. „Es ist überaus ärgerlich, dass ausgerechnet am Kaiserbusch, dem wir uns so intensiv in der Nachbereitung der früheren Hochwasser-Ereignisse gewidmet hatten, diese Störung im Wasserzufluss auftritt. Wir werden die Situation hier nochmals in den Fokus nehmen“, kündigt Frank Schneider an.