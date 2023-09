Überschwemmung am Kaisersbusch Flutmulde: Baufirma gibt es nicht mehr

(og) Noch hat die Stadt keine neuen Erkenntnisse darüber, warum die Flutmulde am Kaisersbusch erneut versagt hat. „Wir haben versucht, die Baufirma zu kontaktieren“, sagt Bürgermeister Frank Schneider im Rat. „Aber die gibt es nicht mehr.“ Auch sei der Mitarbeiter, der den Bau 2018 begleitet hat, nicht greifbar. Jetzt will die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Bergisch-Rheinischen-Wasserverband selbst für Abhilfe sorgen. Gegebenenfalls müsse der Überlauf umgebaut werden, sagt Schneider. Darüber hinaus soll der Bach ja ohnehin durch die Mulde geführt werden, ergänzt Stadtplaner Thomas Küppers. Dass der neue, sieben Millionen Euro teure Kanal an der Poststraße noch nicht in Betrieb ist, hält er für höchst ärgerlich. Doch die Firma habe einen Schieber zu hoch angesetzt, so dass der Kanal nicht in Betrieb gehen kann. Ein neuer sei bestellt. Der Staukanal soll auch Schutz für die Anwohner der Akazienallee bieten, die bei Starkregen regelmäßig ihre Keller leeren müssen. Gerold Wenzens (BGL) fordert eine Praxistest für die Flutmulde, „weil der Glaube an die Ingenieurskunst verschwunden ist“. Schneider verspricht, der Feldversuch komme. Aus Sicht von Günter Herweg (Grüne) könne die Flutmulde nicht funktionieren, da der Damm so hoch sei wie das Niveau der Straße.