Langenfeld Neue Flüchtlingsunterkunft würde 4,5 Millionen Euro kosten

Langenfeld · An der Haus-Gravener-Straße 204, am Rande des Industriegebietes, soll ein festes Gebäude für 78 bis 120 Personen entstehen. Die Größe soll vor allem sozialverträglich sein. Wegen der hohen Baukosten will man auch eine Bauvariante mit einer schlichteren Bauausführung ins Kalkül ziehen.

13.02.2024 , 16:43 Uhr

Direkt an die Haus-Gravener-Straße soll die Flüchtlingsunterkunft auf dem freien Grundstück im Anschluss an das Gewerbegebiet gebaut werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff