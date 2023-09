Entscheidung in Langenfeld Hier kommt das neue Flüchtlingsheim hin

Die von der Stadt geplante neue Flüchtlingsunterkunft soll an der Haus-Gravener-Straße gebaut werden. Darauf haben sich Politik und Verwaltung nun im Rat der Stadt verständigt. Denn der Druck ist groß und die Stadt will schnell bauen. Planungsrecht sei an dieser Stelle vorhanden, heißt es in der Vorlage der Stadt.