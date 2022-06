Feuer in Unterkunft : Flüchtlingshilfe sammelt Spenden für Brandopfer

Frank Schöler (re.) und Mitstreiter der Flüchtlingshilfe. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ein Team der Flüchtlingshilfe Langenfeld und des Vereins „Mensch hilft Mensch“ war am Pfingstmontag vor Ort, um auszuloten, was an Direkthilfe geleistet werden kann.

In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Langenfeld hat es am Samstag gebrannt (wir berichteten). Das Gebäude ist seitdem für seine etwa 58 Bewohner nicht mehr bewohnbar. Alle Menschen wurden noch am selben Abend in einer Leichtbauhalle untergebracht.

Ein Team der Flüchtlingshilfe Langenfeld und des Vereins „Mensch hilft Mensch“ war am Pfingstmontag vor Ort, um auszuloten, was an Direkthilfe geleistet werden könne. Für Gespräche mit Betroffenen standen Übersetzer breit. Die Gegenstände und die Kleidung, die nicht verbrannten, seien durch Löschwasser und Brandgeruch unbrauchbar geworden, heißt es. Vor Ort unterstützte die Flüchtlingshilfe Langenfeld deshalb Leistungsempfänger bei der Antragstellung zwecks Erstattung von Kleidung zur Vorlage beim Sozialamt oder auch beim JobCenter.

Es bleibe zu hoffen, dass den Anträgen umgehend zugestimmt werde. Viele hätten von ihrem wenigen Geld für Dinge gespart, die ihnen wichtig seien. Und diese wichtigen Dinge hätten sie nun beim Brand verloren. Einige der Brandopfer seien voll berufstätig, meist aber im Billiglohnsegment. Betroffene dieser Gruppe verdienten eigenes Geld und bekämen keine Leistungen mehr vom JobCenter beziehungsweise Sozialamt. „Das bedeutet, dieser Personenkreis ist besonders auf Spenden angewiesen“, sagt Frank Schöler, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Langenfeld.

„Alle unsere ehrenamtlichen Helfer sind über das Ausmaß der Schäden für die Opfer in höchstem Maße betroffen.“ Viele Helfende zeigten sich tief betroffen. „Es ist wirklich schrecklich, wenn man ohnehin kaum noch etwas hat, und auch dieses Bisschen dann noch verliert“, sagt Lars Rodemers vom Verein Mensch hilft Mensch.

Der Verein der Flüchtlingshilfe Langenfeld ruft Bürger zwecks Unterstützung der Brandopfer zu Geldspenden auf. Wer helfen will, überweist seine Spende auf das Konto der Flüchtlingshilfe Langenfeld e.V., Stadtsparkasse Langenfeld IBAN DE14 3755 1780 0021 0410 66. Verwendungszweck ist ‚Brandopfer‘.