Früher war Rainer Schlatmann Journalist. Mit 65 Jahren entscheidet er sich für einen neuen Berufszweig und wird Heilpraktiker. Flüchtlingshelfer eröffnet Praxis

Ziel seiner Psychotherapie ist es, Klienten zu motivieren an einer Lösung für ihr Leid zu arbeiten und die Ursachen zu erkennen. Hierbei helfen unterstützend Entspannungs- und Achtsamkeitspraktiken in Verbindung mit Atemübungen und Meditation. Er versucht seine Klienten zu zentrieren. Seine Gesprächskommunikation findet auf empathischer Weise statt. „Eine gute, verständnisvolle Kommunikation ist das A und O“, betont der Heilpraktiker. Dazu gehört auch es Gefühle zu zeigen. „Das ist eine Sache von Verstehen. Das verbindet“, fügt Rainer Schlatmann hinzu. In all den Jahren hat er selber gelernt mit Gefühlen und Gedanken umzugehen. Das Meer, das auf seinem Flyer abgebildet ist, soll das Kommen und Gehen verschiedener Lebenssituationen darstellen. Er gibt den Tipp: Nimm die Situation wie sie ist und bewerte sie nicht. Viele Menschen neigen nämlich dazu.