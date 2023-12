Langenfeld Flüchtlinge klagen über beengte Wohnsituation

Die Zahl der Flüchtlinge steigt, 725 Personen aus 17 verschiedenen Nationen leben derzeit (September 2023) in den städtischen Unterkünften. Die Stadt Langenfeld habe keinerlei rechtliche Möglichkeit, sich gegen die Zuweisungen des Landes zur Wehr zu setzen, erklärt die Erste Beigeordnete Marion Prell auf Nachfrage. So bleibe nur die Möglichkeit, immer wieder an Land und Bund zu appellieren, die Kommunen nicht weiter zu überfordern.