Unterkünfte in Langenfeld : Flüchtlinge bleiben bis Ende 2022 in der Würz-Halle

Langenfeld Die Wilhelm-Würz-Sporthalle wird noch bis mindestens Ende 2022 für Flüchtlinge benötigt. Das teilt Referatsleiter Carsten Lüdorf im Sportausschuss mit.

Das bedeutet für Langenfelder Schulklassen und Sportvereine, dass diese auch weiterhin nicht genutzt werden kann. Wie es weitergeht, würde in Gesprächen noch geklärt. Marion Prell, Erste Beigeordnete, betätigt das. „Wir versuchen, wenn es irgendwie geht, keine weiteren Sporthallen für die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen. Aber wir wissen auch nicht, wie es mit der Ukraine weiter geht.“ Aktuell werden in Langenfeld rund 750 Flüchtlinge untergebracht. Das Land weist weitere 150 zu. Auch sei völlig offen, wann die Welle russischer Männer nach Deutschland schwappt, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen. Zusätzlich sei auch der Zustrom von Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak wieder stärker geworren. Rund 60 Plätze stehen der Stadt noch an der Bahnstraße zur Verfügung. 50 bis 75 sind nach dem Brand in einer Unterkunft am Winkelsweg nicht verfügbar. Als Option für die Unterbringung der Menschen sieht Prell derzeit eine höhere Belegung des vorhandenen Raums sowie die die Anmietung von leer stehenden Gewerbehallen.