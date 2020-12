Zeugen handeln in Langenfeld couragiert : Flüchtender Ladendieb bricht sich bei Sturz den Arm

LANGENFELD Aufmerksamen und couragiert handelnden Zeugen ist nach Polizeiangaben die Festnahme eines Ladendiebs in der City am Donnerstagnachmittag zu verdanken. Der 37-jährige Tatverdächtige soll bei seiner Flucht gestürzt und sich dabei einen Arm gebrochen haben.

(mei) Gegen 16.30 Uhr hatte laut Polizeibericht ein 63-jähriger Kunde in einem Bekleidungsgeschäft in der Stadtgalerie beobachtet, wie der 37-jährige Neusser etliche Kleidungsstücke in eine Tasche packte und damit ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei nach draußen rannte. Der Kunde, ein Solinger, lief dem Ladendieb nach und machte dabei Passanten in der Fußgängerzone lautstark auf die Situation aufmerksam. Dies bekam auf Höhe einer Apotheke ein 24-jähriger Langenfelder mit, der nun ebenfalls dem 37-Jährigen hinterherrannte. Noch bevor der 24-Jährige den Mann einholen konnte, stolperte der Ladendieb jedoch und stürzte, wobei er sich die schwere Armverletzung zugezogen haben soll. Seine beiden Verfolger sollen ihn danach auf dem Boden fixiert und bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei festgehalten haben.