Langenfeld Chorgesang Und plötzlich sang jemand „Imagine“

Ein ganz normaler Samstagmittag in der Stadtgalerie. Zahlreiche Menschen bummeln entlang der Läden, im Eiscafé wird das erste Frühlingseis verspeist. Plötzlich erklingt Klaviermusik. Die Passanten schauen sich neugierig um. Ein Mann spielt auf einem elektrischen Klavier. Das Stück ist schnell erkannt: „Imagine“ von John Lennon. Und schon beginnt eine volle Männerstimme zu singen: „Imagine there’s no heaven.“ Vom Fuß der Treppe tönt eine weitere Männerstimme: „It’s easy if you try.“ Immer mehr Männerstimmen fallen ein, von der Treppe, aus dem Gang, zwischen den Tischen kommen sie hervor und bald erklingt die Botschaft von John Lennon im ganzen Raum. Die überraschten Passanten sind begeistert, spenden Applaus. Dann sammeln sich die über zwanzig Männer neben dem Klavierspieler und stimmen „Let me entertain you“ von Robin Williams an. Als der letzte Ton gesungen, der Applaus verklungen ist, gehen sie wieder auseinander.