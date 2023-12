Langenfelder Lieferdienst Flaschenpost automatisiert Lager am Winkelsweg

Das wichtigste zuerst: Nach Angaben des in Münster ansässigen Online-Supermarkts fallen durch die Automatisierung keine Arbeitsplätze weg. Man habe die Standorte in Langenfeld (am Winkelsweg) und Köln im Rahmen eines Pilotprojekts mit so genannten Auto-Store Systemen ausgestattet. Diese würden den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern und deren Produktivität um etwa das Dreifache steigern. „Die Kollegen werden durch Schulungen weitergebildet und profitieren von der komfortableren, hochmodernen Arbeitsumgebung“, beteuert eine Unternehmenssprecherin.