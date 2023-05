Zum Tag gegen Homophobie Langenfeld flaggt intersexuell

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie in Deutschland am 17.5. erinnert an Paragraf 175 Strafgesetzbuch. Er existierte vom 1. Januar 1872 (Inkrafttreten des Reichsstrafgesetzbuches) bis zum 11. Juni 1994, dem Tag seiner Abschaffung. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts (!) unter Strafe und ermöglichte somit die Verfolgung Homosexueller. Jedes Jahr wird der Tag am 17.5., angelehnt an die Zahlen des Paragraphen 175, international begangen und umfasst inzwischen ein weiteres Feld als den Kampf gegen Homophobie.