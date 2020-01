Langenfeld Stadtgalerie : Fitnessstudio eröffnet in der Stadtgalerie

Fivestar Fitness in der Stadtgalereie wird voraussichtlich Anfang März eröffnen. Sascha Röhling und Agata Chyla trainieren schon einmal. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Direkt unter der Kuppel der Langenfelder Shoppingmall können Interessierte bei „Fivestar“ schwitzen – voraussichtlich ab Anfang März.

Dort, wo bislang ein Asia-Restaurant, die Spielothek und Familiy Fitness untergebracht waren, entsteht gerade ein neues Fitness-Center: in der ersten Etage der Stadtgalerie. In einem Infozelt nimmt die künftige Studioleiterin Agata Chyla bereits Anmeldungen entgegen.

„Es gibt schon welche“, freut sich Fivestar-Geschäftsführer Sascha Röhling und zeigt stolz über die Treppe hinweg in das Rund der Stadthalle. Auf 2000 Quadratmetern sollen Langenfelder künftig sporteln können. Hinter den Glastüren arbeiten seit Dezember die Handwerker auf Hochtouren „Wir haben Räume zusammengelegt, die Decke ist rausgenommen worden und wird neu ausgespritzt. Eine neue Sprinkleranlage soll auch noch eingebaut werden“, erläutert der Bauherr, der sich auf den geplanten Eröffnungstermin am 15. Februar nicht mehr festlegen möchte. „Es wird vermutlich eher Anfang März“, sagt Röhling.

Info Öffnungszeiten und Preise bei Fivestar Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 7 bis 23 Uhr, Sa. und So. 9 bis 21 Uhr, feiertags 10 bis 18 Uhr Kosten Eine Sonderaktion läuft noch bis Montag, wird aber voraussichtlich verlängert: 9,99 Euro/Monat, normaler Beitrag 19,99 Euro/Monat Was Dafür können Geräte genutzt und Kurse gebucht werden, Getränke gratis, zwei Stunden Parken frei

Von der Kuppel der Stadtgalerie in Richtung Marktplatz gesehen, wird auf der linken Seite der Bereich für „Ladies Fitness“ entstehen. Auf der gegenüberliegenden Seite werden Cardio-Trainingsgeräte aufgestellt, Außerdem ist dort Platz für Training an Trendgeräten und Kraftsport. Ein etwa 300 Quadratmeter großer Kursraum ist ebenfalls vorgesehen. Er liegt in Höhe der Kuppel. Dort können unter anderem Rückenkurse, Yoga und auch Zumba-Jumping gebucht werden.

„Wir wollen, dass unsere Kunden sich hier wohlfühlen“, sagt Röhling. Zwei bis drei Trainer (mit B-Lizenz) pro Tag würden die Sportler betreuen. Fivestar ist eine Kette mit inzwischen zwölf Filialen, hervorgegangen aus einem Familienunternehmen. Röhling ist Geschäftsführer der Fivestar Fitness Langenfeld GmbH – der Nummer 13.

Erreichbar sein wird die Muckibude von der Kurt-Schumacher-Straße und der Tiefgarage (zwei Stunden Parken sind für Sportler kostenfrei) aus. „Wenn die Stadtgalerie geöffnet ist, können die Sportler natürlich auch durch die Galerie kommen.“ Im Internet wirbt Fivestar aktuell mit einem monatlichen Beitrag von 9,99 Euro (limitiert). Auf den Plakaten in der Stadtgalerie sind 19,99 Euro pro Monat gefragt.

Für die Stadtgalerie ist das Fitness-Studio eine gute Ergänzung, findet Langenfelds Citymanager Jan Christoph Zimmermann. „Das ist eine Wiederbelebung der ersten Etage und bringt mehr Frequenz in das Center.“ Zimmermann geht davon aus, dass die Sportler ihre Aktivitäten mit Einkäufen und sonstigen Erledigungen kombinieren. „Und ein Fitnessstudio hat in der Regel viele Mitglieder.“ Auch dass der Fitness-Club über die Ladenöffnungszeiten der Stadtgalerie hinaus geöffnet hat, kommt dem Ziel, auch abends mehr Leben in die Innenstadt zu bringen, entgegen.

So sieht der Raumplan des Betreibers aus. Foto: RP/Heike Schoog