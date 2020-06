Videokonferenz des Industrievereins : Firmenchefs diskutieren über die Chancen der Krise

Langenfeld Einmal mehr konnten sich die Mitglieder des Industrievereins in einer Videokonferenz austauschen. Schwerpunkte zum Thema „Chancen der Krise“ war der Stand der Digitalisierung mit dem besonderen Fokus auf Schulen und Ausbildung. Andreas Schmitz, Präsident der IHK Düsseldorf, unterschied bestehende und beginnende Ausbildungssituationen.

In Achim Berg, Präsident der Bitkom, war ein hochkarätiger Gast zugeschaltet, der in seiner Präsentation „Digitale Wirtschaft nach Corona“ sowohl Frust über den Ist-Stand der bundesrepublikanisch-digitalisierten Gesellschaft förderte als auch Hoffnung weckte, dass der „Weckruf durch Corona“ endlich gehört wird.

„Die Bundesrepublik ist in Sachen Verwaltungsmodernisierung das drittschlechteste Land in Europa“, lautet Bergs Befund. Corona habe diese Problematik nicht nur beim digitalen Schulunterricht offenbart. An Geld scheitert es nicht; von den Milliarden Euro etwa für die Digitalisierung von Schulen wurden laut Berg gerade mal 50 Millionen Euro abgerufen. Länder und Kommunen stehen mit diesem Dilemma nicht alleine. Nach einer aktuellen Bitkom-Umfrage hat jeder fünfte Mittelständler keine Digitalstrategie, und nur jeder vierte Unternehmer investierte 2020 in Informations- und Kommunikationstechnik.