13 neue Mini-Bagger bei der Firma Apken Firma tauscht Bagger-Flotte komplett aus

Ursprung des Unternehmens ist der klassische Rohrleitungs- und Kanalbau. „Eine Daueraufgabe“, so Lothar Apken, denn die Lebensdauer dieser Anlagen ist endlich und Störungen sind alltäglich. Im Kanalbau verfügt der Betrieb, der in der „Gütegemeinschaft Kanalbau“ zertifiziert ist, über qualifizierte Baukolonnen. Im Rohrleitungsbau arbeiten erfahrene Rohrnetzbauer und Schweißer seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die Arbeiten erlauben oft keine Verzögerung, weil Mängel oder Störungen erhebliche Auswirkungen haben können. Die Apken GmbH gehört zu drei Firmen in der Region, die nach Feierabend und an Wochenenden Bereitschaftsdienste unterhalten.