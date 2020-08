Familienunternehmen verlässt nach 35 Jahren den Standort Hauptstraße : Herbertz bündelt zwei Geschäftsbereiche

Langenfeld Sicherheitstechnik und Bestattungsunternehmen ziehen an die Robert-Koch-Straße. Ende August erfolgt nun die Konzentration der Herbertz Sicherheitstechnik GmbH auf den Standort gegenüber der Landesklinik; ein großes Ladenlokal ergänzt die bisherigen Räume.

„Letztlich fiel in der Corona-Zeit die finale Entscheidung zum Umzug", erinnert sich Geschäftsführer Denis Herbertz. „Mir wurde bewusst, dass ich jetzt Entscheidungen für eine seriöse Zukunftsplanung des Familienunternehmens treffen musste." Der Umzug unterstreicht auch den Wandel vom Handwerks- zum Handels- und Dienstleistungsbetrieb. Heute gehören Lösungen aus einer Hand zum Standard, das heißt von der Planung bis zur Umsetzung komplexer mechanischer und elektronischer Sicherheitslösungen, oft sogar mit der notwendigen weiteren Systemergänzung und -pflege. „Wir produzieren beispielsweise mit Computern eigene Zylinder und Schließanlagen. Inzwischen können wir sogar alte Tresorschlüssel in Originalqualität rekonstruieren", so Denis Herbertz, der am neuen Standort weiter in moderne Technik investiert. Der Umzug bringt viele Vorteile. Für das Unternehmen spielt Laufkundschaft, die es ohnehin nicht gab, keine Rolle. Die Anlieferung mit Lastwagen an der Hauptstraße war schwierig. Kunden kommen in der Regel mit dem Auto, für die ist die Parkplatzsituation wichtiger als die Wegstrecke. Wenn morgens die Monteure an der Hauptstraße starteten, wurde es dort eng. Das wesentliche ist die für die Präsentation von aktueller Smart-Home-Technik wichtige Internetqualität. „An der Hauptstraße ein Glücksspiel, an der Robert-Koch-Straße dank Glasfaserkabel der Stadtwerke absolute Spitze", so Herbertz.