Langenfeld : Film über Namibia-Rundreise im Seniorentreff

Klaus-Dieter Paehlike zeigt am 27. August, 14.30 Uhr, im Seniorentreff Richrath an der Kaiserstraße 60 einen Film über seine Rundfahrt mit dem Allradcamper durch Namibia. Besucher lernen die Hauptstadt Windhoek mit ihrer deutschen Vergangenheit kennen und die Riesendünen von Sossusvlei. In Swakopmund sind sowohl architektonisch als auch sprachlich die deutschen Wurzeln unverkennbar. Seehunde und Delfine können von dort aus in einer Art Safari gesichtet werden. Eine weitere Tour steht unter dem Motto „Living Desert“ - „die Wüste lebt“. Über Twyfelfontein mit seinen Wüstenelefanten geht es weiter zum nördlichsten Punkt der Reise, den Epupa-Falls in unmittelbarer Nähe zur Grenze nach Angola. Der Besuch eines Himba-Dorfes vermittelt einen Eindruck vom Leben dieses einheimischen Stammes. Die Zuschauer erleben beeindruckende Landschaften, Menschen und Tiere, heißt es in der ankündigung. Der Film gliedere sich in vier Teile, und in der Pause werden kleine, zu der Region passende, Snacks angeboten. Hierfür wird ein Kostenbeitrag in Höhe von acht Euro pro Person erhoben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind persönlich oder telefonisch unter 02173 80025 im Seniorentreff Richrath bzw. per E-Mail an: buero@seniorentreff-richrath.de möglich. Gäste bringen einen Impfnachweis über die vollständige Impfung, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder einen negativen Schnelltest (maximal 24 Std. alt) mit.