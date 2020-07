Unfallflucht : Fiesta beschädigt und weg: Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht am Einkaufzentrum B8.

Langenfeld (og) Ein roter Ford Fiesta ist am Einkaufszentrum Hugo-Zade-Weg 4 beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto am Samstagabend in der Zeit von 18.20 bis 19 Uhr in der Parkreihe parallel zur Düsseldorfer Straße geparkt.

