Langenfeld : Fiese Raupen krabbeln im Landschaftspark

Im Landschaftspark Fuhrkamp warnen an mehreren befallenen Eichen Flatterbänder vor dem Eichenprozessionsspinner. Vor allem für Asthmatiker und Allergiker ist Vorsicht vor den durch die Luft schwebenden Härchen der Raupen geboten. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Flatterbänder an Eichen warnen vor gesundheitsgefährdendem Befall durch Eichenprozessionsspinner. Fachfirmen sind mit der Beseitigung beauftragt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mei) Spaziergänger im Landschaftspark Fuhrkamp werden es schon festgestellt haben: An mehreren Eichen weisen Flatterbänder auf einen Befall durch Raupen des Eichenprozessionsspinners hin. „Das ist in diesen Tagen in Langenfeld vermehrt gemeldet worden“, sagt Bastian Steinbacher, Chef des städtischen Betriebshofs. Indes habe sich bereits mehrfach herausgestellt, dass die gemeldeten, teils komplett eingesponnenen Bäume und Sträucher von der für den Menschen völlig harmlosen Gespinstmotte befallen waren. Gleichwohl hätten sich Verdachtsfälle in Bezug auf den Eichenprozessionsspinner im Landschaftspark und Auf dem Sändchen bestätigt.

„Wir haben die jeweiligen Bereiche um die befallenen Eichen umgehend abgesperrt“, sagt Steinbacher. Fachfirmen seien mit der Beseitigung beauftragt worden. „Insbesondere an windigen Tagen können die Brennhaare der Tiere aber auch weit über die Absperrungen hinaus durch die Luft getragen werden.“ An diesen Stellen sei besonders für Allergiker und Asthmatiker Vorsicht geboten. Die Stadtverwaltungen in Langenfeld und Monheim lassen die Raupen auf öffentlichen Flächen schnellstmöglich entfernen. Wer Nester entdeckt, kann diese dem Team des Langenfelder Betriebshofes unter Tel. 02173 794-5555 oder per Email unter [email protected] mit einer möglichst genauen Ortsangabe melden. Meldungen über Gespinste an die Monheimer Stadtverwaltung sind unter Tel. 02173 951-673 oder [email protected] möglich.