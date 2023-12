Silvester 2023 Feuerwerksverkauf beginnt am Donnerstag

Nach Corona ist es das zweite Silvester, an dem wieder geböllert werden darf. Hotspots, wo sich Feuerwerkfans treffen, gibt es in Langenfeld nicht. Das meiste spielt sich im privaten Umfeld ab. Doch auch dort kann es eng werden. Egbert John, Sprecher der Feuerwehr, der selbst gern mal ein Feuerwerk genießen würde, mahnt. „Im letzten Jahr kam der erste Einsatz um 0.07 Uhr“, erinnert er sich und verbindet damit eine Bitte an die Langenfelder. „Bitte immer eine Gasse für die Feuerwehr freihalten und die Böller nicht mitten auf der Staße zünden“. Durch die kleinen Straßen würden die großen Löschfahrzeuge sonst kaum durchkommen – etwa wenn eine Hecke in Brand geraten ist. Auch warnt er davor, abgebrannte Feuerwerkssysteme direkt in eine Mülltonne aus Kunststoff zu werfen. Die könne sich entzünden, sagt John. Besser sei es, diese neben die Tonne zu stellen, abkühlen zu lassen und erst am anderen Morgen in die Tonne zu geben.