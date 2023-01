Langenfeld Feuerwehreinsatz wegen Rauch auf Schießanlage

Langenfeld · Am Samstag, 21. Januar, kam es gegen ca. 18:40 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Schießanlage des Schützenvereins in Immigrath.

22.01.2023, 15:48 Uhr

Die Feuerwehr war in Immigrath im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder